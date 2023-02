Dl milleproroghe: fiducia alla Camera domani dalle 18,30, il via libera final...

Roma, 21 feb (Adnkronos) - Il voto di fiducia della Camera sul Dl milleproroghe è in calendario per domani a partire dalle 18,30, con le dichiarazioni di voto che prenderanno il via alle 17. Dopo la fiducia, dalle 19,30, si passerà all'esame degli Ordini del giorno con seduta nott...