Dl Omnibus: Fenu (M5s), 'condono penoso e semplificazione fatta a pezzi'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Ma che bella la semplificazione secondo il governo Meloni. Il ridicolo dl omnibus, all’esame del Senato e poi atteso alla Camera, passerà alle tristi cronache economiche per l’emendamento che introduce un condono per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Ricordo che chi aderisce al concordato preventivo pagherà una imposta sostitutiva sul maggiore reddito dichiarato con una aliquota che va dal 10% al 15% in base alla sua pagella di affidabilità fiscale. Chi vuole potrà inoltre aderire al nuovo condono dichiarando una percentuale del reddito evaso nel quinquiennio 2018-2022 che va dal 5% al 50%, sempre in base alle pagelle fiscali, e su questo maggior reddito evaso e oggetto di condono pagherà anche in questo caso una aliquota dal 10% al 15%, in base sempre alle pagelle fiscali, con una riduzione del 30% per gli anni del Covid". Lo afferma in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in commissione Finanze della Camera.

"Semplice vero? Questi sono gli stessi che volevano introdurre la flat tax per semplificare il sistema tributario. Non solo non lo semplificano, ma fanno a pezzi la semplificazione e complicano il sistema proprio per buttarci dentro un osceno condono, forse sperando che qualcuno non se ne accorga. Che esito penoso", conclude Fenu.