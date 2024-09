Dl omnibus: ok commissione Bilancio Senato, domani in aula

Roma, 29 set. (Adnkronos) – Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato il decreto Omnibus. Tra le norme anche l'aumento di 2 milioni per il 2024 per il bonus psicologo con un emendamento, approvato all'unanimità, del senatore Pd, Filippo Sensi. Il provvedimento è atteso domani in aula per la discussione.