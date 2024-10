Dl Omnibus: Torto-Fenu (M5s), 'non partecipiamo a commissione, farsa scandalosa'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Il M5S non parteciperà ai lavori delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul Dl omnibus. E’ semplicemente scandalosa la farsa messa in piedi dalla maggioranza, che ha preteso che presentassimo emendamenti nella notte, poi dichiarati inammissibili. Il tutto per un provvedimento omnibus dove viene trattato di tutto di più, con misure oscene come il condono per chi aderisce al concordato fiscale che toglie gettito per circa un miliardo di euro, mentre per la mancetta elettorale del bonus Natale vengono messi sul piatto solo 100 milioni". Lo comunicano in una nota Daniela Torto ed Emiliano Fenu, capigruppo M5S nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.