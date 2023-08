Dl Pa 2: Almici (Fdi), 'cabina di regia per valorizzare patrimonio pubblica è grande opportunità'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Condivido molto l’istituzione di una cabina di regia per la valorizzazione del patrimonio pubblico, come stabilisce un emendamento approvato al Dl Pa2. La cabina di regia, promossa dal sottosegretario Lucia Albano, è una grande opportunità per l&r...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Condivido molto l’istituzione di una cabina di regia per la valorizzazione del patrimonio pubblico, come stabilisce un emendamento approvato al Dl Pa2. La cabina di regia, promossa dal sottosegretario Lucia Albano, è una grande opportunità per l’economia italiana ma è anche un grande aiuto per gli enti locali e per le regioni per recuperare beni non utilizzati, fondamentali anche per la rigenerazione del territorio di cui le nostre città hanno fortemente bisogno. Il governo Meloni si dimostra ancora una volta attento ai bisogni dei cittadini e delle comunità locali". Lo dichiara Cristina Almici, deputata di Fratelli d’Italia.