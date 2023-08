Dl Pa 2: Caiata (Fdi), 'bene cabina di regia sulla valorizzazione del patrimonio pubblico'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "L’istituzione della cabina di regia sul patrimonio immobiliare pubblico al ministero dell’Economia e Finanze, promossa dal sottosegretario Lucia Albano e resa possibile grazie a un emendamento da me fortemente voluto, è un grande risultato del governo Meloni. Sul mattone di Stato si sono sprecati negli anni progetti e promesse ma solo un governo solido come quello attuale, che ha davanti a sé un orizzonte di legislatura, è stato in grado di compiere questa operazione. Gli attori pubblici coinvolti nell’immobiliare pubblico siederanno finalmente allo stesso tavolo per decidere come valorizzare il nostro patrimonio, uno tra i più belli al mondo, per generare valore in termini economici, sociali e ambientali". Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata, presidente dell'Ince e segretario della commissione Affari esteri e comunitari.