Dl Pa 2: De Cristofaro (Avs), 'ennesima fiducia, Parlamento passacarte governo'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Questo provvedimento è l’emblema dell’arroganza del governo e della maggioranza. L’ennesimo decreto omnibus che mette insieme tutto e il contrario di tutto. E, soprattutto, l’ennesima fiducia. Una fiducia a settimana di media tra Camera Senato. Ormai il Parlamento è un passacarte del governo. Nel merito questo provvedimento è un’occasione persa. Ristrutturare la pubblica amministrazione significa renderla più efficiente, rapida e trasparente, per rispondere meglio alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese. Invece la maggioranza taglia sui bisogni e sui servizi e si occupa solo degli interessi particolari e di elargire qualche regalia. Un provvedimento addirittura peggiorato dagli emendamenti del governo e della maggioranza". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto del Senato.

"E’ sbagliata la forma di difesa degli interessi particolari portata avanti dal governo. E’ sbagliato togliere gli enti locali a favore di Confindustria, come è sbagliata la cancellazione del reddito di cittadinanza. L’idea di scuola, cultura, lavoro, difesa e salute che porta avanti la destra è totalmente diversa dalla nostra. Destra sociale a parole, ma nei fatti ultraliberista e vicina al potere che conta come dimostra la norma regalo sulla previdenza complementare ad Assoprevidenza, che gestirà 29,5 milioni di risorse pubbliche. Una destra ultraliberista, in totale continuità con il passato, non è in grado di affrontare seriamente le sfide che abbiamo di fronte e i problemi dei cittadini, il cambiamento climatico e la crescente povertà che sta devastando il nostro Paese, con gravi conseguenze per il futuro", conclude De Cristofaro.