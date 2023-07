Dl Pa 2: Malagola (Fdi), 'riattivati corsi abilitazione insegnamento per docenti paritarie'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "Il governo Meloni compie un altro importate passo verso la parità scolastica per garantire il principio intangibile della libertà di educazione. E' stato appena approvato in commissione Lavoro alla Camera un emendamento al decreto legge Pa 2 che dal prossimo settembre riattiva dopo otto anni i corsi di abilitazione all’insegnamento per i docenti delle scuole pubbliche paritarie. Si tratta di un percorso facilitato con il riconoscimento degli anni di insegnamento come qualificanti all’abilitazione. Infatti, chi ha insegnato tre anni negli ultimi cinque in una scuola paritaria potrà conseguire l’abilitazione con soli 30 CFU anziché 60. Si tratta di un’ottima notizia per 15mila docenti che vivevano in una condizione di incertezza e per le scuole pubbliche paritarie che potranno non perdere i requisiti per la parificazione". Lo dichiara Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Lavoro alla Camera.