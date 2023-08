Dl Pa 2: Ternullo (Fi), 'misure per rendere più funzionale pubblica amministrazione'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Il decreto Pa bis prevede una serie di disposizioni per rendere più funzionale la pubblica amministrazione. Molte misure sono volute dai ministri di Forza Italia che stanno dando un contributo di grande qualità al lavoro del governo. Per queste ragioni, i senatori di Forza Italia votano a favore della fiducia a questo provvedimento e al governo”. Lo ha detto in aula la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, intervenendo in dichiarazione di voto sul dl Pa bis.

"E’ un decreto – ha spiegato – che contiene norme in materia di organizzazione della Pa con l’obiettivo di migliorare il funzionamento dei dipartimenti anche in considerazione di tutti gli interventi relativi al Pnrr. Alcune disposizioni mi stanno particolarmente a cuore come quella necessaria a garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il parere delle associazioni dei malati oncologici e con precisi indicatori a livello nazionale in tutte le regioni. Per quanto riguarda la mia Sicilia, viene disciplinata la gestione del Fondo per il sostegno dei comuni in deficit strutturale che consentirà ora il riparto di tali risorse anche ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, prima escluse in quanto a statuto speciale. Di particolare rilevanza anche le misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione del contrasto al cosiddetto caro dei materiali e quelle che riguardano la scuola, a partire dalla modifica della disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie e le disposizioni in materia di formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno". "Infine, tra le altre, sono da segnalare le disposizioni in materia di agricoltura, per assegnare risorse per interventi a sostegno delle aziende agricole, per aggiornare i vari sistemi di controllo di Agea", ha concluso Ternullo.