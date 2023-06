Dl Pa: Bonafè (Pd), 'decreto è cavallo di Troia per mettere bavaglio a Corte Conti'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Avete preferito alimentare lo spettro del nemico solo per distrarre l'attenzione sui ritardi sull'attuazione del Pnrr. Avete usato questo decreto come cavallo di Troia per mettere il bavaglio a chi vi richiama alla responsabilità. Agitate il caprio e...

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "Avete preferito alimentare lo spettro del nemico solo per distrarre l'attenzione sui ritardi sull'attuazione del Pnrr. Avete usato questo decreto come cavallo di Troia per mettere il bavaglio a chi vi richiama alla responsabilità. Agitate il caprio espiatorio per nascondere la vostra incapacità. Non vi permetteremo di giocare a nascondino con il Pnrr. E' un bene comune del nostro Paese". Così Simona Bonafè annunciando il voto contrario del Pd alla fiducia sul dl Pa.

"Addebitare i ritardi alla Corte dei Conti -aggiunge- è facile ma non funziona" e per "i rischi che fare correre al Paese, voteremo convintamente contro al fiducia". Bonafè critica anche l'abuso di decreti e fiducie da parte del governo. "Quello che è grave non è solo che la presidente del Consiglio rispetto a quando stava all'opposizione abbia cambiare idea – lo ha fatto più volte in questi mesi- ma che la maggioranza vada avanti imperterrita" nel ricorso a decreti e voti di fiducia "senza ascoltare il presidente delle Repubblica che ha espresso la propria preoccupazione per l'abuso di decreti ai omogenei".

"E questo decreto non fa eccezione anche ne conferma la peggiore regola ovvero quella dello stravolgimento di un decreto, partito con il buon proposito di rafforzare la Pa, ma che su questo non va oltre il titolo. Una serie di misure spot che non affrontano i grandi problemi della Pa" a partire da un piano assunzione legato al Pnrr.