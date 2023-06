Roma, 1 giu (Adnkronos) - "Con il ritiro dell’emendamento presentato nel cuore della notte che cambiava l’ordinamento della Difesa del nostro Paese, il governo e la maggioranza di destra hanno ammesso il loro grave errore". Lo dicono i capigruppo dem delle commissioni Affari c...

Roma, 1 giu (Adnkronos) – "Con il ritiro dell’emendamento presentato nel cuore della notte che cambiava l’ordinamento della Difesa del nostro Paese, il governo e la maggioranza di destra hanno ammesso il loro grave errore". Lo dicono i capigruppo dem delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera Simona Bonafè e Arturo Scotto aggiungendo: "Non si poteva certo con un semplice emendamento far passare una vera e propria riforma lesiva della stessa autonomia del Parlamento e in spregio dei richiami del capo dello Stato ai presidenti delle Camere”.