Dl Pa: Zaratti (Verdi-Sinistra), 'destra vuole solo mani libere'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Volete solo mani libere, zero controlli e zero condivisioni: questo è lo spirito di questo decreto”. Lo ha detto nella dichiarazione di voto in Aula il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.

"Il contenuto del provvedimento, all’inizio – l'affondo di Zaratti – si prestava ad una discussione serena, fino al blitz che ha imbavagliato la Corte dei conti, tagliato i controlli concomitanti sui progetti del PNRR, minando il pieno successo della sua realizzazione. Abbiamo chiesto un passaggio nelle commissioni competenti per avere un parere sull’inviato speciale per il cambiamento climatico: avete detto di no; vi abbiamo chiesto di prevedere che questa figura sia scelta tra gli esperti dei cambiamenti climatici di chiara fama: ci avete detto di no. Tutto questo è fuori da ogni logica, se non quella di fare solo ciò che piace a voi. Non si può governare così un grande Paese”, ha detto l'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra.