Dl Pnrr: Fitto, 'soddisfazione per lavoro svolto, ora avanti'

Dl Pnrr: Fitto, 'soddisfazione per lavoro svolto, ora avanti'

Dl Pnrr: Fitto, 'soddisfazione per lavoro svolto, ora avanti'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Esprimo soddisfazione per l’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge e per il lavoro svolto, anche con le opposizioni”. Così il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffa...