Dl proroghe: bozza, misure anti-Covid in carceri prorogate al 31 luglio**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Le misure "urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito penitenziario" sono prorogate dal 30 aprile al 31 luglio, ovvero fino alla nuova scadenza prevista per lo stato di emergenza. E' quanto prevede la bozza del dl proroghe che il Consiglio dei ministri, in corso a Palazzo Chigi, sta esaminando.