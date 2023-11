Dl proroghe: Grimaldi (Avs), '38 voti di fiducia, una media di 3,83 decreti al mese'

Roma, 22 nov (Adnkronos) – "'Abbiamo superato i 46 decreti-legge in un anno di legislatura, con la media di 3,83 decreti al mese. 38 voti di fiducia. Quando era all’opposizione, a Giorgia Meloni piaceva paragonare l’abuso della decretazione ‘al rapporto fra una mamma ansiosa e il suo bambino’. Sembra che l’ansia stavolta abbia travolto voi". Lo dice Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, in occasione del dibattito sul voto di fiducia al Dl Proroghe.

"Ci chiedete di votare l’ennesimo provvedimento surgelato e precotto: disomogeneo e incompleto. Si va dall’acquisto della prima casa, alle proroghe di termini finanziari, ai contributi alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, alla crisi ucraina. Senza risolvere nulla. Non voteremo la fiducia pensandovi in preda all’ansia, come diceva Meloni all’opposizione”, aggiunge.