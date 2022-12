Dl rave: Di Sanzo (Pd), 'norme su medici contro la scienza'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il decreto rave/novax è un decreto contro la scienza. Il reintegro dei medici novax in un momento in cui la pandemia torna a essere in prima pagina è semplicemente un atto irresponsabile." Lo afferma Christian Di Sanzo, deputato Pd eletto in Nord ...

(Adnkronos) – "Il decreto rave/novax è un decreto contro la scienza. Il reintegro dei medici novax in un momento in cui la pandemia torna a essere in prima pagina è semplicemente un atto irresponsabile." Lo afferma Christian Di Sanzo, deputato Pd eletto in Nord e Centro America. "Da scienziato emigrato all'estero, negli Stati Uniti, è per me sconcertante -aggiunge- vedere un Governo che va contro la scienza, queste sono le azioni che fanno scappare tanti dei nostri ricercatori all'estero".