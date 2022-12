Dl rave: dopo fiducia avanti con illustrazioni ordini del giorno e voto da domani alle 19

Dl rave: dopo fiducia avanti con illustrazioni ordini del giorno e voto da do...

(Adnkronos) – Dopo il voto di fiducia oggi pomeriggio sul decreto legge contenente le norme anti-rave, sull'ergastolo ostativo, la riforma della giustizia e il Covid, la seduta della Camera proseguirà con l'illustrazione dei 157 ordini del giorno, che verranno posti in votazione da domani alle 19. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. Si andrà avanti quindi con seduta fiume e notturna, che dovrà comunque essere decisa dall'Aula.

Dopo il voto sugli ordini del giorno si passerà alle dichiarazioni voto sul provvedimento che va convertito in legge entro venerdì 30.

Per capire quale sarà l'esito dei lavori occorrerà verificare se e come il presidente della Camera deciderà di esercitare le sue prerogative, quindi se deciderà di ricorrere alla cosiddetta 'ghigliottina' e quindi passare al voto del decreto per evitarne la decadenza.