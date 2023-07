Dl rigassificatori: Grimaldi (Avs), 'climafreghisti ben rappresentati in Parlamento'

Dl rigassificatori: Grimaldi (Avs), 'climafreghisti ben rappresentati in...

Dl rigassificatori: Grimaldi (Avs), 'climafreghisti ben rappresentati in...

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Non so se i climafreghisti siano davvero maggioranza nel Paese, di certo sono ben rappresentati in Parlamento, dove sono comparsi anche i primi negazionisti del caldo. Tanto c’è l’aria condizionata. Accendi, alza. Già, più utilizziam...