Dl rigassificatori: Montaruli (Fdi), 'governo determinato a combattere caro energia'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Con l’approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 29 maggio 2023, n. 57, che contiene anche misure urgenti anche per il settore energetico, il governo conferma la sua forte determinazione a combattere il caro energia e a sostenere le famiglie costrette a fare i conti con l’impennata dei prezzi. Anche per il terzo trimestre 2023, quindi, ci saranno i bonus sociali ovvero le agevolazioni per la fornitura di luce e gas per i clienti domestici economicamente svantaggiati o per quelli che versano in gravi condizioni di salute e saranno azzerate le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Non solo: verrà anche prorogata la riduzione dell'aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Il governo mostra ancora una volta la sua capacità di venire incontro alle esigenze dei cittadini e la sua capacità di ascolto". Così Augusta Monaruli, vicepresidente di Fratelli d’Italia e relatrice del ddl.