Dl sanità: ok mandato al relatore, testo alle 17 in Aula

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Via libera al relatore dalla commissione Sanità del Senato su dl liste d'attesa, Ignazio Zullo (Fdi). Come previsto dunque il decreto approderà in aula alle 17. La X commissione ha ricevuto i pareri della commissione Bilancio e ha licenziato il testo co...