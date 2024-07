Dl sanità: Silvestro (Fi), 'passo avanti verso SSn più efficiente e più equo'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Questo decreto ha il merito evidente di avere messo al centro dell’attenzione parlamentare il tema delle liste d’attesa. Il provvedimento entra puntualmente nel merito dei problemi, proponendo delle soluzioni e segnando un fondamentale passo in avanti verso una sanità più efficiente e più equa in tutto il territorio italiano”. Così il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro intervenendo in Aula nel corso delle dichiarazioni di voto sul dl Liste d’attesa.

“E’ evidente che la gestione di un sistema complesso come il Servizio Sanitario Nazionale dovrà passare attraverso la manovra, perché il sistema sanitario pubblico necessita di risorse per essere migliorato. Ma con questo provvedimento – ha proseguito – mettiamo in campo misure importanti. Vanno nella giusta direzione le verifiche sulle liste d’attesa, anche su segnalazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni di categoria, l'adozione di linee guida omogenee per ottimizzare le agende di prenotazione e le agende dedicate per le prestazioni dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali".

"Bene anche l'imposta sostituiva al 15% sugli straordinari, un incentivo concreto a fermarsi in ospedale senza dover perdere parte del premio, la possibilità di lavorare anche il sabato e la domenica e l’aumento delle paghe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico. Viene poi affrontato il tema dei temi, quello della appropriatezza prescrittiva, attribuendo alle prescrizioni una classe di priorità per smaltire le liste. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia", ha concluso.