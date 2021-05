Dl semplificazione: in bozza non c'e' norma su subappalto

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Non figura, nell'ultima bozza del dl semplificazioni, la norma che regola i subappalti e che, stando a fonti di governo, dovrebbe confermare la proroga della soglia esistente, ferma al 40%, anziché la totale liberalizzazione. La misura potrebbe essere stata messa in stand-by in attesa dell'incontro -in corso a Palazzo Chigi- tra il premier Mario Draghi, il ministro del Lavoro Andrea Orlando e i sindacati.