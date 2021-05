Roma, 29 mag (Adnkronos) – Per il Dl semplificazioni "ha funzionato il cacciavite di Draghi, per un decreto efficace, per la messa a terra delle risorse europee e rispettoso dei principi costituzionali, la protezione del paesaggio, la sicurezza sul lavoro. Draghi ha ascoltato le istanze e aveva ragione quando ha posto l'urgenza di questo decreto".

Lo ha detto Enrico Letta a l'Intervista su SkyTg24.