Dl Siccità: Bicchielli (Nm), 'così si passa da emergenza a prevenzione'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Siccità e alluvioni sono due facce della stessa medaglia, come ha fatto notare il ministro Pichetto Fratin; e a variare rispetto al passato non è la quantità complessiva delle precipitazioni piovose annue, ma la loro distribuzione. Questo provvedimento realizza un nuovo sistema di governance di cui si avvertiva un grande bisogno. Viene infatti istituita presso la presidenza del Consiglio una cabina di regia per il coordinamento e il monitoraggio della realizzazione delle opere necessarie a fronteggiare la scarsità idrica. Si prevede inoltre la possibilità di intervenire in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, cioè invasi, sistemi di raccolta dell’acqua piovana e di riutilizzo delle acque reflue. Così si guarda alla prevenzione dei fenomeni e dei loro effetti, e non solo ad arginare le emergenze”. Lo dice, in sede di dichiarazione di voto sul dl Siccità, il vicecapogruppo di Noi Moderati Pino Bicchielli.