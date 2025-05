Dl sicurezza, cartelli opposizione in Aula: è decreto paura

Roma, 29 mag. (askanews) – “Né libere né sicure”, “Né liberi né sicuri”, “La protesta non si arresta, la democrazia non si piega, decreto paura”: sono le scritte sui cartelli innalzati da Pd, Avs e M5s in segno di protesta contro il decreto sicurezza al momento del voto finale in aula alla Camera.

La maggioranza invece ha accolto con un applauso e una ola l’ok al provvedimento che passa all’esame del Senato.

Dai banchi dell’opposizione hanno gridato “vergogna”, dal centrodestra hanno replicato “onestà onestà”, scimmiottando lo slogan dei pentastellati della prima ora.