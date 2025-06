Dl sicurezza, Salvini: "Orgoglioso, lavoriamo su castrazione chimica"

Roma, 6 giu. (askanews) – “Orgoglioso di aver approvato il decreto sicurezza che la sinistra ha incredibilmente osteggiato. Sapere che in Parlamento c’è qualcuno che non vuole norme più severe nei confronti di chi ruba le case agli altri, di chi ruba il portafogli agli altri, di chi ruba la salute agli altri, è preoccupante.

Che ci sia una sinistra a favore di occupanti abusivi e borseggiatori seriali… Poi si domandano perchè perdono le elezioni. Anzi, come Lega stiamo già lavorando per prossimi interventi sulla sicurezza e penso al tema della castrazione chimica. Rimango convinto che per pedofili e stupratori è l’unica soluzione per evitare che mettano le mani addosso a donne o bambini indifesi”. Lo ha detto Matteo Salvini, a margine della visita al Villaggio dell’Arma dei Carabinieri a Roma.

“Il Parlamento ha già approvato un ordine del giorno che istituisce un tavolo. Invito tutte le forze di maggioranza la settimana prossima a trovarsi a un tavolo perchè la pena deve recuperare chi sbaglia, ma per quanto riguarda pedofili e stupratori sono irrecuperabili. Vanno messi medicalmente in condizione di non fare le porcherie che hanno fatto”, ha concluso Salvini.