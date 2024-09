Dl sicurezza: Schlein, 'in piazza con sindacati e associazioni contro ritorno a codice Rocco'

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Attenzione a questo pessimo decreto sicurezza, un passo indietro rispetto ad alcune conquiste fondamentali per lo Stato di diritto. Mercoledì saremo in piazza con Cgil, Uil e associazioni per chiarire come la pensiamo rispetto a un passo indietro oltre il codi...

Roma, 23 set (Adnkronos) – "Attenzione a questo pessimo decreto sicurezza, un passo indietro rispetto ad alcune conquiste fondamentali per lo Stato di diritto. Mercoledì saremo in piazza con Cgil, Uil e associazioni per chiarire come la pensiamo rispetto a un passo indietro oltre il codice Rocco con nuove pene e reati". Lo ha detto Elly Schlein, in piazza a Genova per le regionali.