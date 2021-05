Dl sostegni bis: Orlando, 'fino a fine anno non ci sarà più decalage previsto da Naspi'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Fino alla fine dell'anno non ci sarà più il decalage previsto per la Naspi, non diminuirà l'indennità di disoccupazione". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 in merito al prossimo dl sostegni bis.