Dl sostegni ter: Todde, 'scostamento di bilancio per misure più incisive'**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Le previsioni sul prezzo del gas, che, per le regole di mercato, influenza il prezzo dell’energia elettrica, non fanno prevedere una diminuzione per il 2022, rendendo l’impatto dei rincari energetici ancora più pesante per famiglie e per tutto il sistema produttivo italiano.

È necessario quindi che le misure contenute nel decreto discusso oggi in Cdm, che costituiscono un primo passo a supporto di famiglie e imprese, non coprano solo il primo trimestre 2022 ma vengano rafforzate offrendo copertura almeno per tutto l’anno. Per questo il m5S sta chiedendo con forza uno scostamento di bilancio necessario per mettere in campo misure più incisive". Ad affermarlo in una nota è la viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde commentando il dl sostegni ter che è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri.