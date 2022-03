Dl Sostegni: Vitali (Fi), 'non voterò fiducia, stop burocrati che mortificano Parlamento**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali non voterà la fiducia posta dal Governo sul decreto legge cosiddetto Sostegni ter, non partecipando al voto, per un "motivo di metodo e non di merito". Nel mirino dell'esponente azzurro "burocrati", che "senza essere depositari della rappresentanza popolare si sostituiscono ad essa e mortificano il Parlamento", ed in particolare l'"Ufficio legislativo del Mit", che, "violando il principio di leale collaborazione con il Parlamento", da un anno continua ad esprimere parere contrario ad un emendamento "senza oneri di spesa e passato al vaglio della commissione Bilancio", che tra l'altro recepisce i contenuti di un ordine del giorno accolto dal Governo.

Vitali ha quindi espresso l'auspicio che il ministro per i Rapporti con il Parlamento si faccia carico "di una situazione divenuta insopportabile e insostenibile e che i parlamentari con un scatto di orgoglio si riapproprino della loro funzione".