Dl sud: Fallucchi (Fdi), 'oggi bella giornata per Italia, Mezzogiorno torna strategico'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - “Oggi è una giornata importante per l’Italia: dopo anni di intervenenti ‘fantasma’, il Mezzogiorno torna ad essere considerato strategico per il futuro dell’intero Paese. Con l’approvazione in via definitiva del DL Sud in Senato, ...

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante per l’Italia: dopo anni di intervenenti ‘fantasma’, il Mezzogiorno torna ad essere considerato strategico per il futuro dell’intero Paese. Con l’approvazione in via definitiva del DL Sud in Senato, si dà seguito a un provvedimento nato da una straordinaria intuizione del Ministro Fitto. Il governo Meloni dà al Mezzogiorno risposte attese da anni. Finalmente si razionalizzano gli interventi e si individuano strategie solide per raggiungere obiettivi chiari su infrastrutture, beni pubblici, ricerca ed innovazione, istruzione e sviluppo, anche delle competenze. La creazione della Zes Unica del Mezzogiorno costituirà un volano per l’economia, creando fondamentali chance di sviluppo per tutte le imprese del Sud, oltre che per tutti quanti volessero insediare nuove attività in quest’area del Paese”. Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.

“Inoltre, siamo davanti a un decreto che ha anche il merito di incentivare il lavoro di squadra – prosegue Fallucchi – perché tutti saranno chiamati a fare la propria parte: la classe dirigente meridionale sarà protagonista e, allo stesso tempo, responsabile della gestione dei fondi, da amministrare in modo efficiente e proficuo. Insomma, questo provvedimento ha visione e prospettive a lungo termine, mira a rendere strutturali interventi e best practice che, partendo dalla crescita economica del Sud Italia, renderanno quest’area un polo attrattivo per investimenti importanti, con ricadute decisive per il futuro dell’intera Nazione".

"L’obiettivo che si vuole raggiungere – conclude – è quello di un vero e proprio cambio di paradigma che, rafforzando la competitività del Mezzogiorno, incentivandone lo sviluppo e favorendo l’occupazione, lo trasformi da fanalino di coda a motore del Belpaese. Non c’è alcun dubbio che siamo sulla strada giusta per tagliare questo ambizioso traguardo”.