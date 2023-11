Dl Sud: governo pone questione fiducia in Senato

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Il governo ha posto al questione di fiducia in Senato sul dl Sud. La richiesta è arrivata dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani che ha preso la parola in Aula....