Dl Ucraina, l’ok del Governo sull’ordine del giorno Fdi per l’aumento delle spese militari

Il provvedimento è atteso in Aula Senato per giovedì, si va verso la fiducia.

Il governo accetta l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia che lo impegna a raggiungere la soglia del 2 per cento in merito alle spese militari, senza richiesta di voto.

A parlare di ciò che è accaduto nella congiunta di Esteri e Difesa a Palazzo Madama sul dl Ucraina è capogruppo di Fdi al Senato, Luca Ciriani:

“Il paradosso è che non abbiamo messo noi in difficoltà la maggioranza, è la maggioranza, con i 5 Stelle e Leu, che si è messa in difficoltà da sola”.