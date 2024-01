Roma, 25 gen. (askanews) – Per l’attuazione del decreto legislativo sugli anziani, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, sono messe a disposizione risorse per oltre un miliardo di euro. Lo ha riferito il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Si tratta, ha aggiunto di “una cifra significativa, siamo la seconda nazione al mondo per numero di anziani”.