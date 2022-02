Doc 2, Argentero e il cast ballano sulle note di Jerusalema

Roma, 8 feb. (askanews) – Abbiamo ancora negli occhi le immagini dei medici che, per farsi coraggio e festeggiare i rari momenti in cui potevano rilassarsi, ballavano insieme nei lori reparti Covid. Nella prossima puntata di Doc – Nelle tue Mani, che andrà in onda giovedì 10 febbraio, viene celebrato il lavoro di quei medici e la speranza che ha suscitato in tutti, nei momenti più duri, guardare i video di quei balli.