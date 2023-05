Doc Nelle tue mani, Giacomo Giorgio di Mare Fuori entra nel cast

Notizia esplosiva per i fan di Mare Fuori. Giacomo Giorgio, attore che vestiva i panni di Ciro Ricci, è entrato nel cast di Doc Nelle tue mani. Le riprese della terza stagione sono iniziate il 15 maggio.

Doc Nelle tue mani, Giacomo Giorgio entra nel cast

Da Mare Fuori a Doc Nelle tue mani il passo è breve, specie se ti chiami Giacomo Giorgio e hai un talento degno di nota. L’attore, che nella serie tv napoletana vestiva i panni di Ciro Ricci, è entrato a far parte del cast della terza stagione della fiction con protagonista Luca Argentero.

Giacomo Giorgio: che ruolo interpreterà in Doc Nelle tue mani?

Argentero, ospite di VivaRai2, ha annunciato che l’inizio delle riprese di Doc Nelle tue mani sono iniziate il 15 maggio 2023. La messa in onda, però, non arriverà prima del 2024. Che ruolo interpreterà Giacomo Giorgio? Al momento, non è dato saperlo.

Giacomo Giorgio: il video sul set

Qualche giorno fa, Luca ha condiviso sui social un breve video che lo ritraeva già sul set di Doc Nelle tue mani. Tra i vari attori, i fan hanno immediatamente notato Giacomo Giorgio. Per cui, la sua presenza nella fiction aveva subito entusiasmato i fan. Al momento, non è chiaro se Ciro Ricci di Mare Fuori prenderà parte solo ad alcuni episodi oppure all’intera stagione.