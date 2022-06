Antonella Castelvedere, 52 ani, è morta nella casa in cui viveva con suo marito, principale indiziato dell'omicidio.

Il marito di Antonella Castelvedere, donna di 52 anni morta nella sua abitazione in Inghilterra, è il principale inidiziato dell’omicidio. L’uomo è stato arrestato.

Docente bresciana uccisa in Inghilterra: arrestato il marito

Antonella Castelvedere, 52 anni, mamma di una ragazzina di 12 anni, era ancora viva quando la polizia è arrivata nell’appartamento in cui la donna viveva con il marito, principale indiziato dell’omicidio. Poco prima di mezzogiorno di mercoledì 1 giugno è morta. La donna è stata colpita più volte con un coltello. Era originaria di Bagnolo Mella, nel Bresciano, ma da più di 25 anni viveva in quella casa di Wickham Road, zona residenziale di Colchester, nella contea dell’Essex, dove si era trasferita per insegnare all’Università.

Il marito è il principale indiziato

La donna sarebbe stata accoltellata dal marito, che è rimasto ferito nella colluttazione e ora si trova piantonato in ospedale. Sul responsabile del crimine ci sarebbero davvero pochi dubbi. “Non stiamo cercando nessun altro” ha dichiarato Antony Alcock, ispettore capo, che sta conducendo le indagini. Il cugino della donna ha spiegato al Giornale di Brescia che Antonella, docente senior in Letteratura Inglese e responsabile del corso di laurea magistrale all’Università di Suffolk, amava vivere in Inghilterra ed era tornata in Italia solo un paio di volte, a Bagnolo Mella, dove vivono il fratello e i genitori.

Gli inquirenti stanno indagando sulla vita di coppia per capire il movente dell’omicidio.