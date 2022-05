Doctor Strange nel Multiverso della follia in vetta al box office

Milano, 6 mag. (askanews) – Debutto in grande stile per Doctor Strange nel Multiverso della Follia che è subito arrivato al primo posto al box office italiano con un incasso di oltre 2 milioni di Euro nella prima giornata di apertura, posizionandosi come miglior opening del 2022 e secondo miglior opening di maggio di tutti i tempi.

Per celebrare l’uscita del film, volti dello spettacolo, della musica, dello sport e del web hanno potuto vivere in anteprima a Milano la Marvel Multiverse Experience, anche i fan potranno immergersi nel mondo di Doctor Strange fino a domenica 8 maggio 2022.