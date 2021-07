Documentario Renzi: leader Iv, 'non ho nulla da nascondere, non temo niente e nessuno' (2)

(Adnkronos) – "Con molta tranquillità e determinazione, io dico che vado avanti con più decisione di prima, vado avanti a testa alta", prosegue Renzi nel video su Fb. "Quello che riguarda è tutto trasparente e tracciato. Io non ho niente da nascondere e nulla di cui vergognarmi.

E quindi buon lavoro ai magistrati che facciano il loro dovere di indagare, noi siamo a loro disposizione".

"Buon lavoro alla stampa e anche a chi non si lascia fermare. Io non ho paura di nessuno e di niente. Abbiamo mandato a casa un governo perchè le cose non funzionavano, lo rifarei oggi. Se qualcuno pensa mi passi il sorriso, non mi conosce. Certo mi dispiace per le persone coinvolte.

Ma c'è l'assoluta consapevolezza non solo di non aver fatto nulla di illegale ma anche che la battaglia che stiamo facendo, è giusta. Controcorrente con più forza di prima".