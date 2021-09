Dodi Battaglia, i funerali della moglie: “I nostri ultimi giorni le ho chiesto perdono”

Dodi Battaglia ha tenuto un commosso discorso d'addio durante i funerali della moglie Paola Toeschi.

Durante i funerali di sua moglie Paola Toeschi, deceduta lo scorso 6 settembre dopo una lunga lotta con una grave malattia, Dodi Battaglia ha espresso la sua ammirazione e tutto il suo amore nei confronti della donna.

Dodi Battaglia: i funerali della moglie

Per l’ex chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia la scomparsa della moglie Paola Toeschi è stata estremamente dolorosa. La donna sarebbe scomparsa dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia e, durante i funerali, Dodi Battaglia ha deciso di rivolgerle tutta la sua ammirazione e tutto il suo amore:

“Ho conosciuto tante persone nella mia vita, ma Paola era straordinaria. E bellissima. Tanto è vero che le ho chiesto di diventare mia moglie”, ha dichiarato durante il suo discorso d’addio ai funerali della donna, e ancora: “Abbiamo vissuto insieme un sogno fantastico per altri cinque anni, nella nostra casa di campagna.

E poi la malattia, quella maledetta malattia contro cui ha lottato per dieci anni con forza e positività (…) Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola e parlandole dolcemente. Le ho chiesto perdono, se a volte ho commesso degli errori. Mi ha perdonato e mi ha stretto a lei in un abbraccio dicendomi ‘ti voglio bene’. Sarai per sempre nel nostro cuore”, ha dichiarato.

Dodi Battaglia e Paola Toeschi: i funerali

Ai funerali di Paola Toeschi erano presenti molti amici e colleghi della coppia e, ovviamente erano presente anche i membri dei Pooh rimasti in contatto con Dodi Battaglia. L’annuncio della scomparsa della donna era stato dato dal chitarrista tramite social.

Dodi Battaglia: la morte della moglie

Attraverso un post via social Dodi Battaglia aveva annunciato la scomparsa di sua moglie, Paola Toeschi, il 6 settembre 2021. “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”, ha scritto il chitarrista dei Pooh.

Lui e Paola Toeschi erano sposati dal 2011 e nel 2005 avevano avuto insieme la figlia Sofia. Dodi Battaglia aveva avuto altri tre figli: Sara Elisabeth e Serena Grace, nate nel 1975 e nel 1977 dalla prima moglie Louise; e Daniele, nato nel 1981 dalla compagna Loretta Lanfredi. Accanto a Paola Toeschi il chitarrista sembra aver trovato finalmente la felicità.