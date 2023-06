Dolcificante aspartame sorvegliato speciale Oms come possibile cancerogeno

Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - L'aspartame è uno dei più diffusi dolcificanti in campo alimentare, presente in tantissime bevande, e ora potrebbe essere classificato come come "possibile cancerogeno" dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) d...

Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) – L'aspartame è uno dei più diffusi dolcificanti in campo alimentare, presente in tantissime bevande, e ora potrebbe essere classificato come come "possibile cancerogeno" dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell'Organizzazione mondiale della sanità. Un comitato ad hoc formato da esperti delle Nazioni Unite e dell'Oms, il Joint Expert Committee on Food Additives, sta ora aggiornando la valutazione del rischio relativa all'aspartame, includendo anche quella che si può considerare un'assunzione giornaliera accettabile. I loro risultati – riporta la 'Cnn' – non sono stati resi pubblici, ma potrebbero uscire il 14 luglio.

Il dolcificante aspartame è stato esaminato più volte dalla Fda, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, che l'ha sempre giudicato "sicuro" per la popolazione.