Il drammatico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. Quelli che dovevano essere giorni spensierati di vacanza, per una famiglia si sono trasformati in una vera e propria tragedia.

Incidente sulle Dolomiti, famiglia investita da un’auto: morte tre persone

Una famiglia di sei persone stava passeggiando serenamente sullo stretto marciapiede della strada regionale 355 che porta a Sappada, quando un’Audi nera guidata da una donna tedesca è sopraggiunta a forte velocità. La famiglia è stata investita e nonna, papà e bimbo sono rimasti uccisi. Ferita anche la madre del piccolo di due anni, mentre il nonno, avendo assistito alla scena ha avuto un malore. Salvo l’altro bambino che era a fianco dei suoi famigliari sulla sua bicicletta.

Le indagini dei carabinieri: la donna era al cellulare?

I carabinieri stanno indagando sulle responsabilità della donna: secondo quanto emerge dai rilievi che sono stati fatti è possibile che la tedesca sia stata distratta dal cellulare mentre era alla guida. Sulla strada, infatti, non ci sono segni di una frenata improvvisa, segno che la donna non si è accorta di quello che stava per succedere.