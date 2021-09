Dolore alluce valgo: come rimediare senza operazione

Il dolore all'alluce valgo è una condizione frequente in chi è affetto da questa condizione. Scopriamo come alleviarla con soluzioni naturali.

Il dolore dell’alluce valgo è una condizione comune e frequente in tutte quelle persone che sono interessate da una simile deformità strutturale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause dell’alluce valgo e come rimediare senza ricorrere all’intervento chirurgico.

Dolore alluce valgo

L’alluce valgo è una deformità strutturale alla base dell’alluce, che devia verso le dita piccole del piede. Il dolore all’alluce valgo, pertanto, è una condizione comune e frequente nelle persone che sono affette da tale deformità strutturale.

L’alluce valgo si presenta con segnali e sintomi specifici, che sono:

una protuberanza sporgente , che parte dalla base dell’alluce e devia verso le dita più piccole del piede interessato;

, che parte dalla base dell’alluce e devia verso le dita più piccole del piede interessato; dolore, gonfiore e arrossamento che interessa l’intera articolazione dell’alluce;

e che interessa l’intera articolazione dell’alluce; calli che si sviluppano tra il primo e secondo dito del piede a causa dello sfregiamento che si verifica proprio a seguito della deformità strutturale dell’alluce valgo;

che si sviluppano tra il primo e secondo dito del piede a causa dello sfregiamento che si verifica proprio a seguito della deformità strutturale dell’alluce valgo; dolore continuo o intermittente ;

o ; movimento limitato dell’alluce.

Dolore alluce valgo: cause

Le cause alla base dell’alluce valgo e, quindi, al dolore da alluce valgo, sono numerose, così come numerosi sono anche i fattori di rischio o predisponenti.

Una deformità presente sin dalla nascita, la tendenza ad indossare scarpe strette e stare in piedi per molto tempo, una predisposizione genetica e il tacco alto possono tutte essere cause di alluce valgo e dolore da alluce valgo.

Infine, l’alluce valgo potrebbe essere la conseguenza di condizioni specifiche, come alcune tipologie di artriti, in particolare di quelle di tipo infiammatorio, come l’artrite reumatoide.

Dolore alluce valgo: miglior tutore

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.