Dolore cronico: nuove prospettive con i neurostimolatori spinali

Milano, 15 gen. (askanews) – Il dolore cronico è una condizione che si manifesta quando il dolore persiste per oltre tre mesi e riguarda circa una persona su quattro, in particolare adulti e anziani. Può avere molte cause, dai traumi a patologie come diabete, vasculopatie e tumori, e le conseguenze incidono sulla mobilità, sul lavoro e sulla vita sociale, con un impatto che non è solo individuale ma anche collettivo, dato che comporta una perdita di produttività che supera il 2% del PIL.

“Il centro di Terapia del Dolore di Verona da molti anni si occupa del trattamento del dolore cronico, anche in pazienti complessi. In questi pazienti trovano indicazione alcune tecniche molto avanzate e anche complesse, che sono appunto le tecniche di neuromodulazione spinale” spiega Vittorio Schweiger, direttore dell’Uoc Terapia del Dolore del Policlinico di Borgo Roma a Verona, aggiungendo che “queste prevedono l’impianto di neurostimolatori, che sono dei piccoli apparecchi mutuati dai pacemaker cardiaci, che nel corso di questi anni hanno visto dei grandi miglioramenti tecnologici”.

L’indicazione principale di questo tipo di trattamento riguarda le forme più gravi di dolore cronico legate alle patologie della schiena o ai dolori post traumatici causati da lesioni delle strutture nervose. A Verona, nel centro diretto dal professor Schweiger, il dottor Alvise Martini ha recentemente impiantato un nuovo neurostimolatore midollare sottocutaneo: l’Intellis-pro di Medtronic. La procedura, eseguita in sala operatoria e durata un paio d’ore, è stata eseguita su un paziente di 72 anni con una lesione traumatica del nervo sciatico e dolore cronico resistente ad altri trattamenti.

“In particolare abbiamo impiantato, primi in Europa e secondi nel mondo un nuovo apparecchio che ha delle caratteristiche interessanti: è particolarmente piccolo e questo consente una migliore tollerabilità da parte del paziente e consente anche di fare delle programmazioni personalizzate. Non è il paziente che deve adattarsi alla macchina di stimolazione ma è la macchina di stimolazione che, grazie alle nuove tecnologie, può aiutare il paziente a gestire meglio la propria sintomatologia dolorosa” prosegue Schweiger, rimarcando che “il paziente sta bene, nel senso che ha avuto un miglioramento della sintomatologia dolorosa. Sono impianti che generalmente vengono eseguiti in regime di day hospital e quindi non richiedono un ricovero ospedaliero e prevedono l’impianto di questo stimolatore sottocutaneo collegato a un catetere che va nel canale spinale. Questo eroga delle correnti che cercano di impedire che la stimolazione dolorosa arrivi al cervello”.

L’utilizzo di tecnologie come Intellis-pro di Medtronic si inserisce in un percorso terapeutico che ha come obiettivo quello di ridurre l’impatto del dolore cronico sulla vita quotidiana, attraverso un controllo più efficace e personalizzato della sintomatologia dolorosa. Si tratta di un approccio che affianca l’innovazione tecnologica alla presa in carico clinica continuativa del paziente, consentendo di adattare il trattamento nel tempo in base all’evoluzione della malattia e alle reali esigenze della persona.