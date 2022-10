Dolori articolari: consigli e il miglior integratore alimentare naturale

I trattamenti adeguati, insieme alle giust e terapie e a uno stile di vita più sano, compreso anche un buon integratore, alleviano i dolori articolari.

I primi freddi, il colpo d’aria, ma anche gli sforzi fisici o qualche trauma possono causare dolori articolari che colpiscono le articolazioni e rendono difficili le attività di ogni giorno. Scopriamo insieme come fare e quali rimedi adottare per lenire questo disturbo e alleviare il dolore che è terribile.

Dolori articolari

Sono la conseguenza di alcune patologie dovute all’articolazione stessa oppure alla struttura ossea. I dolori articolari sono particolarmente fastidiosi e difficili da tollerare. Possono anche essere la conseguenza di tendiniti, legamenti, borse o anche altre ragioni. Colpiscono sia uomini che donne, a prescindere dal sesso e dall’età.

Può essere un dolore duraturo e costante nel tempo, ma anche risolversi spontaneamente. Nel caso di sintomi che continuano a persistere e non si riesce ad alleviarli, è sempre bene optare per il consulto di uno specialista che sicuramente cercherà di capire quali sono le cause e proverà a risolvere la situazione in modo da sentire meno dolore.

Si tratta di una sensazione o di un fastidio doloroso e lancinante che è possibile avvertire nelle articolazioni del ginocchio, della mano oppure della spalla. Il dolore può crescere e in corrispondenza dell’articolazione, la zona può apparire gonfia, rossa e calda. Nei casi maggiormente gravi, è possibile anche andare incontro a una rigidità articolare e una mobilità ridotta.

I dolori articolari possono interessare e riguardare varie articolazioni, come il polso, la spalla, l’anca oppure il ginocchio che sono tra le più note e fastidiose a cui un soggetto, a prescindere dall’età, va incontro. Possono colpire non solo i soggetti anziani, ma anche i giovani a seguito di un incidente o una frattura.

Dolori articolari: cause

Le cause e i fattori di rischio dei dolori articolari possono riguardare anche delle anomalie a carico dell’articolazione stessa oppure riguardare le strutture ossee o dipendere da una infiammazione. Nella maggior parte dei casi, soprattutto nei soggetti giovani, sono dovuti a traumi o incidenti sportivi oppure anche a lussazioni e distorsioni.

Tra le cause possibili vi è anche l’artrite, quindi l’infiammazione dell’articolazione oppure l’artrosi, un processo degenerativo che riguarda i cuscinetti di cartilagine. Sono anche il risultato di infezioni e altre patologie come la gotta, l’artrite reumatoide, la borsite o la tendinite. Si possono anche presentare degli accumuli di liquido all’interno delle articolazioni, ma come al solito dipende dalle cause.

I sintomi dei dolori articolari possono essere molto fastidiosi ed è bene intervenire subito, altrimenti si rischia di subire un peggioramento rendendo così difficile qualunque attività quotidiana. I soggetti che ne soffrono possono sperimentare intorpidimento, formicolio, gonfiore e anche bruciore nella zona interessata.

A seconda del fattore scatenante, si presentano anche in modo sporadico, magari a seguito di un intenso sforzo fisico oppure ricorrente, quindi legato a delle attività e, in quel caso, risulta parecchio fastidioso per tutto il giorno. I trattamenti adeguati, ma anche rimedi efficaci come Dolor Fix possono sicuramente alleviare il dolore.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.