Scoppia la polemica per una domanda al concorso dei Carabinieri, che si riferiva ai Pokemon. Sono intervenuti i sindacati per chiedere spiegazioni.

Domanda sui Pokemon al concorso dei Carabinieri, è polemica: intervengono i sindacati

Uno dei tasti dolenti della burocrazia italiana è sicuramente il dibattito sull’utilità dei concorsi pubblici.

Le polemiche ci sono sempre state, soprattutto per quanto riguarda le prove dei concorsi, che dovrebbero comprendere domande di cultura generale. I quesiti, di conseguenza, potrebbero spaziare dagli argomenti più diversi, toccando addirittura i videogiochi. Una scelta che non è stata apprezzata dall’Associazione Sindacale Carabinieri UNARMA, che ha mandato una nota riguardo alcune perplessità su una domanda posta al concorso per Sovraintendenti, che riguardava i Pokemon.

La domanda incriminata

La nota, indirizzata al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, redatta da Antonio Nicolosi, Segretario Generale di UNARMA, contiene una premessa in cui è spiegato che è normale che tra le domande del concorso ci siano argomenti di cultura generale.

Nonostante questo sono state fatte delle obiezioni sulla domanda che riguardava i Pokemon. Il quesito in questione è il seguente: “Qual è, tra le altre, una caratteristica dei Pokemon, le creature dell’omonimo videogioco di Satoshi Tajiri?“. Le risposte abbinate erano “che si nutrano di pizza“, “che non muoiano in combattimento“, “che camminino all’indietro” e “che si spostino con biciclette a una ruota“.

Le perplessità sulla domanda

Le perplessità erano legate non alla motivazione dell’inserimento del quesito, ma più che altro sul perché non è stata formulata una domanda più semplice.

Per esempio “chiedere se Pikachu fosse un personaggio base o già una forma evoluta” oppure chiedere al candidato di rispondere su un più generale fenomeno ludico-sociale del videogioco.