Domani a Roma la sedicesima edizione del Forum della Comunicazione

Roma, 6 giu. -(Adnkronos) – Domani 7 giugno si apre l'edizione 2023 del Forum della Comunicazione, il principale evento italiano dedicato alla comunicazione d’impresa e all’innovazione digitale. L’appuntamento – organizzato da Comunicazione Italiana, che vedrà Adnkronos in qualità di Main Media Partner – si svolgerà presso Palazzo dell’informazione, sede del Gruppo Adnkronos, con oltre 60 Speaker e 400 ospiti attesi in presenza nei due giorni di confronto.

Focus tematico di quest’edizione sarà il concetto di “Purpose”. Come veicolare, sia all’esterno dell’organizzazione – ad aziende, istituzioni, stakeholder, clienti – sia all’interno delle stesse è infatti oggi una delle sfide chiave della comunicazione d’impresa. Il tema verrà affrontato da diverse angolature, dal supporto della tecnologia e del digitale alla necessità di allineare la comunicazione stessa agli obiettivi ESG, oggi imprescindibili. Si vedrà come sono cambiate le strategie di marketing a fronte delle crisi che hanno investito il mondo; si approfondiranno inoltre gli strumentimessi oggi a disposizione dai social media per veicolare messaggi e contenuti al fine di rafforzare la reputazione delle imprese.

Molti gli appuntamenti previsti nell’arco dei due giorni, tra Talk Show, Innovation Speech e Tavoli Tematici riservati, oltre a interviste e momenti di networking più informali. Entrambe le giornate saranno inoltre inaugurate da un Talk Show di Apertura: il 7 giugno, con un panel dal titolo “Corporate Communication e Digital Transformation: la comunicazione quale strumento al servizio del purpose aziendale”, e l’8 giugno con un panel intitolato “La comunicazione interna al cospetto dei nuovi scenari del lavoro: veicolare il purpose aziendale nell’era del lavoro ibrido”.

Tra gli Speaker che interverranno, Marketing & Communication Director, Head of Internal Communication, Responsabili Media Relations, Brand Manager, ma anche HR Director di aziende leader del paese, tra le quali Lavazza, Amplifon, Gruppo TIM, Avio Aero, Iveco Group, Findus, Canon Italia e molte altre.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Official Partner Eni, i Content Partner B2You Altroconsumo, CleverConnect, Onclusive e Weber Shandwick e i Partner Advice Group, Amarena Company, Coreconsulting, FMA Hub, Sorgenia, Spencer & Lewis e Storyfactory. Chi non riuscirà a intervenire in presenza potrà, tra qualche giorno, rivedere i momenti salienti dell’evento sulla Streaming TV comunicazioneitaliana.tv.