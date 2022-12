Domani il commosso addio a Giovanni "Scoppetta"

Domani, 17 dicembre, è previsto il commosso addio terreno a Giovanni d’Alise, conosciuto da tutti come “Scoppetta”.

I media territoriali della Campania e del capoluogo della regione danno menzione unanimemente del terribile lutto a Napoli per la scomparsa del 62enne conosciuto ed amato da tutti. Attenzione, non solo lutto per Napoli, ma lutto per l’Arenaccia.

Commosso addio a Giovanni “Scoppetta”

E per capire che cosa significhi provare dolore ed empatia umana all’Arenaccia bisogna essere di quella particolare zona di Napoli, dove gli umori, le passioni, i legami umani e le amicizie sono fortissimi.

Ecco perché non è una iperbole parlare di lutto nella zona dell’Arenaccia per la prematura scomparsa di Giovanni D’Alise. Giovanni D’Alise era per tutti quelli che lo conoscevano e che godevano della sua stima semplicemente “Scoppetta”.

I funerali domani a Santa Maria della Fede

Da quanto si apprende dai media locali l’uomo è venuto a mancare lo scorso 27 novembre all’età di 62 anni. I funerali di Giovanni D’Alise si terranno sabato 17 dicembre alle ore 10,30 presso la chiesa di Santa Maria alla Fede a Napoli.

E i media spiegano che “sono tanti i messaggi per lui sui social. In tanti, in questi giorni, si sono stretti alla moglie e ai figli in questo momento di grande dolore”.