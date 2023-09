Dombrovskis: c'è un rischio reputazionale per la Cina

Milano, 25 set. (askanews) – Le imprese europee sono “preoccupate” per la Cina e si interrogano sul loro futuro in questo Paese: è l’allarme lanciato lunedì a Pechino dal commissario europeo al Commercio, Valdis Dombrovskis, nel corso di una visita di quattro giorni per il dialogo economico e commerciale tra la Cina e l’Unione europea. Dombrovskis ha parlato agli studenti della prestigiosa Università Tsinghua di Pechino. “C’è anche un rischio reputazionale per la Cina. La sua posizione sulla guerra in Ucraina sta influenzando l’immagine del Paese, non solo presso i consumatori europei, ma anche tra le imprese”, ha dichiarato.