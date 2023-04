Domenica delle Palme, Papa Francesco: "Gesù ha provato l’abbandono per non...

Papa Francesco è stato dimesso dal Gemelli ed è tornato in Vaticano, dove presiede la celebrazione della messa della Domenica delle Palme.

Papa Francesco, dopo le dimissioni dal Gemelli, presiede la messa della Domenica delle Palme, come farà con gli altri riti pasquali. Il pontefice è arrivato in Piazza San Pietro, al centro, per il rito della benedizione dei rami d’ulivo. Ha raggiunto il luogo in papamobile, ancora convalescente dopo il ricovero, con un cappotto bianco, sopra cui gli è stata collocata la stola rossa per la liturgia della benedizione, e una voce un po’ debole.

Domenica delle Palme, Papa Francesco: “Gesù ha provato l’abbandono per non lasciarci ostaggi della desolazione”

Tra i cardinali e i vescovi che celebrano la messa insieme al Papa, c’è anche monsignor Georg Ganswein, prefetto della Casa Pontificia congelato nelle funzioni da tre anni. In attesa di conoscere il suo destino. è riapparso in una celebrazione del pontefice dopo i funerali del Papa emerito. Tra i celebranti anche il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo in Vaticano legato allo scandalo finanziario per la compravendita del Palazzo di Londra.

Le dichiarazioni di Papa Francesco, con la sua voce ancora un po’ debole, sono state molto profonde e toccanti. Il pontefice ha dichiarato ai suoi fedeli che Gesù in croce “ha provato l’abbandono per non lasciarci ostaggi della desolazione e stare al nostro fianco per sempre“.